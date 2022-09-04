Финансовый консультант рассказала, как экономить без ущерба для качества жизни Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала, как экономить без ущерба для качества жизни.

«Планируя заранее (заказывая определенные предметы до старта сезона или напрямую у производителя), можно сэкономить от 30 до 50%. Таким образом покупать можно все, начиная от канцтоваров и заканчивая заказом сезонных вещей», - сказала она в беседе с "Газета.ru".

Она также посоветовала перед покупкой сравнивать цены на товары в Интернете, разница составляет вплоть до 30-40% от стоимости.

Как ранее рассказывали "Известия", граждане стали больше тратить на платную медицину, оздоровительные процедуры, физкультуру и спорт, культурные мероприятия, а также на транспорт и ЖКХ. При этом население предпочитает экономить на услугах турагентств и связи. В целом темп роста трат на платные услуги по сравнению с докризисным замедлился.

Кстати, директор по развитию международной e-commerce компании Ecwid в России Владимир Тарасов рассказывал, что сэкономить на покупках в интернете можно несколькими способами. За понравившимися магазинами можно следить в соцсетях, чтобы не пропустить распродажи. Или покупать оптом, объединившись с друзьями, если продавец предлагает скидку за большое количество товара, передает телеканал "360".