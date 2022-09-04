CERN: работу Большого адронного коллайдера могут остановить из-за энергокризиса

В CERN готовятся к возможной скорой остановке работы Большого андронного коллайдера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) допускает, что работа Большого адронного коллайдера (БАК) может быть остановлена из-за энергетического кризиса в Европе, пишет The Wall Street Journal.

Согласно информации американского издания, CERN в настоящее время активно разрабатывает планы по отключению некоторых своих ускорителей частиц в периоды пикового спроса, а также рассматривает возможность остановки коллайдера, в случае необходимости.

«Наша забота — это стабильность сети, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электроэнергии в нашем регионе», — отмечают собеседники газеты в CERN. Сообщается также. что организация всеми силами стремится поддерживать работу Большого адронного коллайдера и хочет избежать внезапного отключения, которое может сломать машину стоимостью 4,4 миллиарда долларов США.

Причиной ожидаемого масштабного энергокризиса в Европе может стать отказ западных чиновников и бизнесменов соглашаться на предложенную Москвой схему оплаты российского газа в рублях. В связи с этим российские власти публично дали понять, что готовы рассмотреть вариант с полной остановкой поставок энергоресурсов недружественным РФ странам.

На фоне этого многие европейские политики начали публично предупреждать граждан своих стран о том, что предстоящая зима может оказаться "невероятно суровой". Сейчас западные страны в спешном порядке пытаются найти альтернативу поставкам российских энергоресурсов, однако в ЕС официально признают, что сделать это в короткие сроки вряд ли удастся.