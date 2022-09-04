The Sun: беженка с Украины увела британского миллионера из семьи

Миллионер из Великобритании Хокон Оверли бросил жену ради украинской беженки Фото: twitter.com

В Великобритании бывший глава кредитной фирмы Wonga миллионер Хакон Оверли ушел от своей жены к украинской беженке, поселившейся у него дома, сообщает британская газета Daily Mail.

Как отмечается в материале издания, 52-летний предприниматель, размер состояния которого составляет порядка пяти миллионов фунтов стерлингов, приютил женщину в своем поместье в графстве Суррей вскоре после начала российской военной спецоперации на Украине. А всего через несколько недель миллионер бросил жену и детей ради нее. Оверли сообщил семье, что "по-настоящему влюбился" в переехавшую в его дом украинку и теперь будет жить вместе с ней.

По информации журналистов, Оверли был одним из тех, кто активно лоббировал в британском правительстве идею активной помощи украинским беженцам.

Ранее в Великобритании произошла другая подобная история. По данным британских СМИ, украинская беженка по имени София Каркадым всего за 10 дней соблазнила мужчину и увела из семьи, которая ее приютила. Беженка сообщила, что, едва поселившись в доме британской пары, сразу поняла, что мужчина по имени Тони Гарнетт очень несчастлив в браке: сразу после этого она начала активно заигрывать и флиртовать с ним, в итоге между молодыми людьми завязались отношения и мужчина принял решение об уходе от жены.