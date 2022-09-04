Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 сентября 2022 18:20

The Sun: беженка с Украины увела британского миллионера из семьи

Девушка, покинувшая Украину несколько месяцев назад, разрушила брак бизнесмена из Великобритании
Александр КИСЛОВ
Миллионер из Великобритании Хокон Оверли бросил жену ради украинской беженки

Миллионер из Великобритании Хокон Оверли бросил жену ради украинской беженки

Фото: twitter.com

В Великобритании бывший глава кредитной фирмы Wonga миллионер Хакон Оверли ушел от своей жены к украинской беженке, поселившейся у него дома, сообщает британская газета Daily Mail.

Как отмечается в материале издания, 52-летний предприниматель, размер состояния которого составляет порядка пяти миллионов фунтов стерлингов, приютил женщину в своем поместье в графстве Суррей вскоре после начала российской военной спецоперации на Украине. А всего через несколько недель миллионер бросил жену и детей ради нее. Оверли сообщил семье, что "по-настоящему влюбился" в переехавшую в его дом украинку и теперь будет жить вместе с ней.

По информации журналистов, Оверли был одним из тех, кто активно лоббировал в британском правительстве идею активной помощи украинским беженцам.

Ранее в Великобритании произошла другая подобная история. По данным британских СМИ, украинская беженка по имени София Каркадым всего за 10 дней соблазнила мужчину и увела из семьи, которая ее приютила. Беженка сообщила, что, едва поселившись в доме британской пары, сразу поняла, что мужчина по имени Тони Гарнетт очень несчастлив в браке: сразу после этого она начала активно заигрывать и флиртовать с ним, в итоге между молодыми людьми завязались отношения и мужчина принял решение об уходе от жены.