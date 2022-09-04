Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика4 сентября 2022 18:38

Шольц пообещал что Германия продолжит оказывать военную поддержку Украине

По словам немецкого канцлера, поставки оружия Украине из ФРГ продолжаться и будут наращиваться
Александр КИСЛОВ
Олаф Шольц пообещал сделать все, чтобы Германия оказала максимально возможную поддержку Вооруженным силам Украины

Олаф Шольц пообещал сделать все, чтобы Германия оказала максимально возможную поддержку Вооруженным силам Украины

Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в Берлине переговоры с прибывшим в Германию премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. С соответствующим заявлением публично выступил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

"Во время разговора, который длился почти час, канцлер и украинский премьер обсудили военную, гуманитарную, а также экономическую ситуацию на Украине", - подчеркнул он.

"Канцлер подчеркнул, что Германия не ослабит усилий по военной, а также политической, финансовой и гуманитарной поддержке Украины", - цитирует ТАСС Хебештрайта.

По мнению немецкого канцлера, несмотря на военные действия, важно уже сейчас планировать меры по восстановлению Украины и вести подготовку к этой задаче.

Как ранее сообщает сайт KP.RU, в немецком городе Кельн прошел массовый пророссийский митинг. Участники уличной акции заявили, что поддерживают военную спецоперацию РФ на Украине и выступают категорически против поставок вооружений Киеву.

В митинге приняли участие порядка 400 человек, они не только поддерживали Россию, но и резко критиковали политику нынешнего немецкого руководства (в первую очередь, федерального канцлера Олафа Шольца). Ожидается, что подобные пророссийские уличные акции в самое ближайшее время могут пройти и в других городах и регионах Германии.