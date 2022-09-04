Шольц пообещал что Германия продолжит оказывать военную поддержку Украине

Олаф Шольц пообещал сделать все, чтобы Германия оказала максимально возможную поддержку Вооруженным силам Украины Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в Берлине переговоры с прибывшим в Германию премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. С соответствующим заявлением публично выступил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

"Во время разговора, который длился почти час, канцлер и украинский премьер обсудили военную, гуманитарную, а также экономическую ситуацию на Украине", - подчеркнул он.

"Канцлер подчеркнул, что Германия не ослабит усилий по военной, а также политической, финансовой и гуманитарной поддержке Украины", - цитирует ТАСС Хебештрайта.

По мнению немецкого канцлера, несмотря на военные действия, важно уже сейчас планировать меры по восстановлению Украины и вести подготовку к этой задаче.

Как ранее сообщает сайт KP.RU, в немецком городе Кельн прошел массовый пророссийский митинг. Участники уличной акции заявили, что поддерживают военную спецоперацию РФ на Украине и выступают категорически против поставок вооружений Киеву.

В митинге приняли участие порядка 400 человек, они не только поддерживали Россию, но и резко критиковали политику нынешнего немецкого руководства (в первую очередь, федерального канцлера Олафа Шольца). Ожидается, что подобные пророссийские уличные акции в самое ближайшее время могут пройти и в других городах и регионах Германии.