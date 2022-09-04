В Балтийском море разбился небольшой частный самолет Cessna

На борту разбившегося в Балтийском море самолета Cessna находились четыре человека Фото: из соцсетей

Небольшой частный самолет Cessna, на борту которого находились четыре человека, разбился в Балтийском море у побережья Латвии.

На его перехват поднимали истребители НАТО, которые базируются в Эстонии, передаёт Reuters. В итоге применение истребителей Североатлантического альянса не потребовалось.

На место предполагаемого падения воздушного судна оперативно выдвинулись спасатели. На борту разбившегося самолета находились четыре человека, их судьба в настоящее время пока неизвестна.

Зарегистрированный в Австрии самолёт Cessna 551 совершал полет из города Херес (расположен на юге Испании), он не указал конкретный пункт назначения, следует из данных онлайн-сервиса FlightRadar24.

Ранее подобный инцидент с крушением небольшого частного самолета Cessna произошел в Татарстане. Тогда воздушное судно совершило экстренную посадку прямо в поле. Чтобы добраться до разбившегося частного самолета спасателям пришлось использовать снегоходы (других вариантов того, как оперативно оказаться рядом с воздушным судном, попросту не было).