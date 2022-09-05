Число погибших после восхождения на Ключевскую сопку на Камчатке увеличилось до восьми

Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку увеличилось до восьми, спасатели пока не смогли добраться до пострадавших туристов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Число погибших после восхождения на Ключевскую сопку на Камчатке туристов выросло до восьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«Информация поступила с вулкана, что двое скончались», - сообщил агентству заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский, добавив, что из-за плохой погоды и штормового ветра спасательный вертолет не смог сесть на вулкане.

Замглавы правительства рассказал, что в 10.30 (01.30 по московскому времени) спасатели предпримут еще одну попытку добраться до остающихся на горе туристов.

Напомним, ранее сообщалось о пяти погибших и троих пострадавших при восхождении на Ключевскую сопку. Позже появилась информация о еще одном погибшем.

Юрист рассказал KP.RU, кто ответит за гибель туристов при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке.

Также сообщалось, что прокуратура выясняет трагические обстоятельства гибели туристов.

Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Попытки покорить эту гору часто заканчиваются трагически. Так, в августе 2021 года нашли тела туристов, сорвавшихся с вулкана Ключевская сопка. Одним из погибших стал депутат из Красноярского края.