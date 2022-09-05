В Канаде двое устроили резню в поселении коренных народов, погибли десять человек

Двое мужчин устроили резню в Канаде в поселке коренных народов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Двое преступников устроили резню в поселке коренных народов Джеймс-Смит-Кри-Нейшн в канадской провинции Саскачеван. Об этом в воскресенье 4 сентября сообщает телеканал CBC.

Сообщается, что десять человек найдены убитыми, не менее 15 получили ножевые ранения и госпитализированы. Об этом рассказала представитель правоохранительных органов региона Ронда Блэкмор. Она допустила, что пострадавших может быть больше.

Полиция ищет двоих мужчин по фамилии Сандерсон – 31-летнего Дэмьена и 30-летнего Майлза. Не сообщается, являются ли эти люди родственниками или однофамильцами. По предварительным данным, Дэмьен и Майлз Сандерсоны атаковали случайных людей в Кри-Нейшн и городе Велдон.

Ранее сообщалось, что двое зеков устроили в колонии Калмыкии резню. Один сотрудник колонии погиб, семеро получили травмы.