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Политика5 сентября 2022 1:23

В Бундестаге заявили, что Россия не отдаст Крым

Депутат Бундестага Вагенкнехт назвала идею заставить Россию отказаться от Крыма нереалистичной
Мария ПАВЛОВА
Россия не откажется от Крыма, заявила депутат германского Бундестага.

Россия не откажется от Крыма, заявила депутат германского Бундестага.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Идея заставить Россию отказаться от Крыма является нереалистичной. Об этом заявила депутат германского Бундестага Сара Вагенкнехт.

«Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его», - сказала Вагенкнехт в интервью изданию t-online.

Также депутат отметила, что попытки «изгнать» русских из Крыма могут привести к затягиванию украинского конфликта.

«Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели?», - задала депутат риторический вопрос, подчеркнув, что Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта.

Вагенкнехт представляет в Бундестаге фракцию Левой партии.

Напомним, в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о стратегии «возвращения» Крыма. Документ определяет комплекс мер, нацеленных на восстановление «территориальной целостности» Украины.

В Италии заявили, что планы президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма могут обернуться тотальной мировой войной.

В 2022 году Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказаться от претензий на Крым.