Россия не откажется от Крыма, заявила депутат германского Бундестага. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Идея заставить Россию отказаться от Крыма является нереалистичной. Об этом заявила депутат германского Бундестага Сара Вагенкнехт.

«Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его», - сказала Вагенкнехт в интервью изданию t-online.

Также депутат отметила, что попытки «изгнать» русских из Крыма могут привести к затягиванию украинского конфликта.

«Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели?», - задала депутат риторический вопрос, подчеркнув, что Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта.

Вагенкнехт представляет в Бундестаге фракцию Левой партии.

Напомним, в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о стратегии «возвращения» Крыма. Документ определяет комплекс мер, нацеленных на восстановление «территориальной целостности» Украины.

В Италии заявили, что планы президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма могут обернуться тотальной мировой войной.

В 2022 году Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказаться от претензий на Крым.