Газ в Европе подорожал более чем на 30% на фоне остановки "Северного потока"

Газа в Европе подорожал более чем на 30% на фоне остановки "Северного потока" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биржевые цены на газ на открытии торгов в понедельник, 5 сентября, в Европе поднялись выше отметки в 2900 долларов за тысячу кубометров, и росли более чем на 30%. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах была на открытии на уровне 2810,5 доллара за тысячу кубометров, поднявшись на 26,6%. Чуть позже цены достигали максимального уровня в 2917,4 доллара за тысячу кубометров, увеличившись на 31,4%. По состоянию на 9.18 московского времени фьючерсы торгуются за 2733,2 доллара за тысячу кубометров (+23%).

Напомним, в минувшую пятницу, 5 сентября, российская компания «Газпром» заявила, что трубопровод «Северный поток», который ранее был остановлена три дня на плановое техническое обслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.