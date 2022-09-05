Суд лишил "Новую газету" лицензии СМИ, фото: Владимир Гердо / ТАСС

Басманный суд Москвы в понедельник, 5 сентября, принял решение удовлетворить иск Роскомнадзора, признав недействительной лицензию средства массовой информации «Новой газеты».

«Суд удовлетворил административное исковое заявление Роскомнадзора об отзыве свидетельства о регистрации у ЗАО ИД "Новая газета"», - приводит ТАСС слова представителя суда.

Причиной для подачи такого иска стало непредоставление устава редакции издания в установленные законом о СМИ сроки.

Напомним, ранее Роскомнадзор вынес предупреждение «Новой газете» из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента, потребовав немедленно отредактировать публикацию, в которой отсутствовала данная маркировка. Позже, в конце марта этого года, «Новая газета» объявила о приостановке выпуска издания в бумажной версии и в интернете до окончания специальной военной операции России на Украине.