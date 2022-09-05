Кремль осудил теракт в Кабуле, где погибли два сотрудника МИД России Фото: REUTERS

Кремль осуждает теракт в Кабуле, где погибли два сотрудника Министерства иностранных дел России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, речь идет о террористическом акте, что абсолютно недопустимо в целом. Мы решительно осуждаем подобные террористические акты. Конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями и дипломатами», – сказал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Как писал сайт KP.RU, два сотрудника российского посольства Афганистана погибли при взрыве в Кабуле в понедельник, 5 сентября. В МИД России заявили, что неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле.

Взрыв у посольства произошел, когда российский дипломат вышел для того, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. В результате взрыва погибли или пострадали от 15 до 20 человек.