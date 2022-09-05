Губернатор Василий Орлов: «В Амурской области появится солнечный парк»

На ВЭФ-22 было подписано соглашение с компанией «ЭкоЭнерджи» о строительстве в Приамурье объектов солнечной энергетики. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область собирается развивать солнечную энергетику. Этим проектом в регионе займется компания «ЭкоЭнерджи», эксперт по развитию возобновляемых источников энергии и солнечной генерации. Соглашение с компанией на Восточном экономическом форуме подписали Агентство Амурской области по привлечению инвестиций и Корпорация по развитию Дальнего Востока.

«На территории нашего региона высокий уровень инсоляции, если сказать проще - активное солнце. Это хорошо для реализации проектов возобновляемых источников энергии, в частности для строительства солнечных парков. Скоро такой появится в Амурской области. Он станет источником питания для новых проектов в сфере логистики и поможет закрепить лидерство нашего региона по выработке электроэнергии на Дальнем Востоке», - рассказал губернатор региона Василий Орлов.

«ЭкоЭнерджи» планирует создать в Благовещенске дочернюю компанию, которая будет строить объекты солнечной энергетики по всему Приамурью. По словам директора Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Ольги Темченко, сейчас готовится проект крупнейшей в регионе солнечной электростанции. Она разместится в Благовещенском районе.

«На площади 60 га возле сел Ровное и Волково построят два объекта общей мощностью 27,6 МВт. Это позволит к 2024 году обеспечить территорию опережающего развития «Приамурская» необходимой электроэнергией», - сообщила Ольга Темченко.