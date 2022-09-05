В Эстонии заявили о начале подготовки к партизанской войне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстония готовится организовать вооруженное партизанское сопротивление при возможной оккупации республики. Об этом пишет в понедельник, 5 сентября, портал государственного телерадиовещания ERR.

«Речь идет об организованной партизанской или подпольной деятельности с привлечением местного населения, если какая-то часть Эстонии окажется оккупированной», - сказано в заявлении.

Уточняется, что Министерство обороны Эстонии готовит проект закона, который даст Силам обороны полномочия заниматься подготовкой вооруженного сопротивления на оккупированных территориях, создавая для них соответствующую инфраструктуру, такую как конспиративные квартиры, а также тайники для хранения снаряжения.

Вице-канцлер военного ведомства республики Маргит Гросс отметила, что дополнительные полномочия необходимы также для подготовки законспирированных граждан, которые будут работать на оккупированной территории. «Действующее законодательства таких полномочий Силам обороны не дает», - заявила она ERR.

В министерстве собираются представить законопроект на утверждение правительству в сентябре этого года, рассчитывая на его принятие парламентом уже в текущем году.