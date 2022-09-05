Власти Владивостока благоустроили четыре участка набережной на побережье Амурского залива

Мэр Владивостока Константин Шестаков. Фото: Андрей Минаев

В 2022 году облагородили 4 участка на побережье Амурского залива. Об этом в открытой студии “Комсомольской правды” сообщил мэр Владивостока Константин Шестаков. В работу взяли станцию Вторая Речка, пляж на Ахтарской, парк имени Сергея Лазо, и сейчас ведутся работы на набережной Спортивной Гавани.

“Мы для себя определили – вернуть море в город, дать возможность дотянуться до моря. И поэтому мы определились с этой территорией,” - заявил Шестаков, - “Море открывается с любой точки города.”

Власти города поставили для себя задачу сделать удобными для посещения туристов 10 километров набережной. Более амбициозные прогнозы мэра охватывают 54 км, однако, как говорит Шестаков: “мы реалисты и понимаем, что должны поставить задачу-минимум.”

По словам мэра, несколько лет назад Владивосток не ставил перед собой задач привлечь туристов, это был город-порт. Теперь же все изменилось. Многие проект направлены на благоустройство территории и будут реализованы в ближайшее время.

“Город Владивосток – это город сопок и моря. Это наше одно из ключевых достояний – сопки. И мы разработали проект, по которому благоустройство сопок и вовлечение в общественную жизнь – это одна из задач, которая стоит перед командой”.

О красотах Владивостока ранее рассказывали на сайте KP.RU. Так, например, одно из самых популярных мест у туристов - пляж бухты Стеклянная. Галька на этом пляже состоит из отесанного стекла и керамики, которые на рассвете напоминают гору блестящей карамели.