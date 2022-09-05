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Политика5 сентября 2022 11:50

Отказавшимся воевать харьковским солдатам ВСУ разрешили вернуться домой

Военных отпускают при условии, что они являются жителями освобожденных территорий и не принимали участия в боевых действиях после 24 февраля
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Отказавшимся воевать харьковским солдатам ВСУ разрешили вернуться домой

Отказавшимся воевать харьковским солдатам ВСУ разрешили вернуться домой

Фото: REUTERS

Военнослужащим Вооруженных сил Украины из Харьковской области, отказавшимся принимать участие в боевых действиях, разрешили вернуться домой к семьям.

Задержанных военных отпускают при условии, что они являются жителями освобожденных территорий и не принимали участия в боевых действиях после 24 февраля. Кроме того, они не должны быть замешаны в военных преступлениях Киева, передает РИА Новости.

Как отмечается в сообщении, первыми вернулись домой три украинских контрактника. По условиям соглашения, вернувшиеся военные должны будут отмечаться в органах власти на занятых российской армией территориях, кроме того, им временно запрещено покидать пределы региона проживания.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский направил в Харьков карательный отряд СБУ. Вооруженные люди готовятся похищать жителей города, если найдут в их мобильных устройствах и компьютерах российские контакты, отметили в ведомстве.