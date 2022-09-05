Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналисты заметили у российского президента Владимира Путина новые часы. Как сообщает Телеграм-канал RIA_Kremlinpool, речь идет о песочных часах.

На размещенном в канале фото можно заметить, что на столе, за которым Путин выступает с речью, стоят песочные часы.

Журналисты заметили новые часы у Владимира Путина, фото: Телеграм-канал RIA_Kremlinpool

“У Путина новые часы. Песочные”, - гласит надпись под фотоснимком.

Ранее сайт KP.RU писал о том, какие часы носит Владимир Путин и сколько они стоят. Отмечалось, что глава государства сменил швейцарский хронометр на отечественную модель от Императорской петергофской фабрики (ИПФ). При этом подчеркивалось, что на руке президента - особая модель ИПФ, сделанная на заказ. В новых часах глава страны был на встрече с руководителями Госдумы России, во время поездки в Тегеран и не только.

Также ранее пресс-секретарь часового завода Антонина Скурыдина рассказала журналисту “Комсомолки” о президентской модели больше. По ее словам, каждые часы индивидуальны. Но главная фишка - в прокладке между корпусом и механизмом, которую делают из металла и прячут под крышкой, пояснила она.