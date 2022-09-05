Сергей Шнуров открыл секрет популярности певца SHAMAN

Сергей Шнуров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Музыкант Сергей Шнуров на встрече с журналистами раскритиковал творчество певца SHAMAN, который быстро набирает популярность среди молодежи.

"Я слышал две его песни, но особого восторга не испытываю. Но это созвучно происходящему сегодня", - заявил Шнуров, его цитирует KP.RU.

Также на соответствующий вопрос журналистов Шнуров ответил, что, возможно, соберется с концертами в Донецкую и Луганскую народные республики. Кроме этого, он допустил, что может выступить и на других “спорных территориях” - в Китае или в Африке.

Ранее сайт SPB.KP.RU писал, что Сергей Шнуров выпустил новый клип под названием "Гамаюн". Песня исполнена в стиле русской былины, а ее название тоже относится к старо-русской мифологии. На этот раз музыкант решил сочинить стихи, относящиеся к российской военной спецоперации.