МИД РФ заявил, что Трасс продолжит деструктивный курс против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия ожидает от нового премьера Британии Лиз Трасс продолжения деструктивного курса, заявил РИА Новости директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, оценивая итоги выборов.

Он отметил, что Россия "никогда не выступала инициатором похолодания в диалоге с Британией".

"Более того, каждый раз после очередной провокации англичан, которая сопровождалась голословными обвинениями и односторонними санкциями, призывали британскую сторону к здравомыслию и отказу от действий, вредящих связям между нашими государствами и народами", - отметил Беляев.

Ранее сайт KP.RU писал, что избранная премьером Британии Трасс пообещала заняться снижением налогов и цен на электроэнергию. Политик также пообещала увеличить рост британской экономики.

Также ранее стало известно, что Британия ввела новые санкции против России. Страна запретила вывозить в Россию фунты стерлингов и банкноты стран Евросоюза.