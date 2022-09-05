Иван Сафронов получил 22 года колонии по делу о госизмене

Иван Сафронов получил 22 года тюрьмы по делу о государственной измене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов признан виновным по делу о государственной измене, за что он приговорен к 22 года годам колонии строгого режима. Соответствующие решение в понедельник, 5 сентября, вынес Мосгорсуд.

«Назначить Сафронову наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима», - приводит РИА Новости решение судебной коллегии, которая дополнительно назначила обвиняемому два года ограничения свободы после освобождения, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

Дело слушалось в закрытом режиме, но публика была допущена до оглашения приговора. Теперь у сторон есть десять дней на обжалование судебного решения.

Напомним, в марте Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Ивана Сафронова, которому вменяется совершение государственной измены в виде шпионажа, в том числе в соучастии с другим лицом. Сотрудники ФСБ ранее обвинили советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» в работе на одну из стран НАТО, позже выяснилось, что его заподозрили в работе на чешскую разведку еще восемь лет назад.