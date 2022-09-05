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Общество5 сентября 2022 13:47

Путин приручил Сокола во время поездки на Камчатку

Птица не хотела улетать с руки главы государства, несмотря на команду дрессировщика
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин покормил сокола в ходе своего визита на Камчатку. Птица не сразу улетела с руки российского лидера, несмотря на команду дрессировщика.

Президент надел соколиную перчатку и приготовился к встрече с птицей. Дрессировщик дал команду, после чего сокол подлетел к Путину, сел на руку и съел лакомство. Когда хозяин птицы приказал ей лететь назад, она отказалась.

“Понравился”, - отметил на это президент.

Напомним, Владимир Путин ранее прилетел в Камчатский край для участия во Всероссийском экологическом молодежном форуме “Экосистема. Заповедный край”.

Ранее сайт KP.RU писал, что журналисты заметили у Владимира Путина новые часы. На опубликованном снимке главы государства можно было увидеть песочные часы, стоявшие на столе.