Путин приручил Сокола во время поездки на Камчатку

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин покормил сокола в ходе своего визита на Камчатку. Птица не сразу улетела с руки российского лидера, несмотря на команду дрессировщика.

Президент надел соколиную перчатку и приготовился к встрече с птицей. Дрессировщик дал команду, после чего сокол подлетел к Путину, сел на руку и съел лакомство. Когда хозяин птицы приказал ей лететь назад, она отказалась.

“Понравился”, - отметил на это президент.

Напомним, Владимир Путин ранее прилетел в Камчатский край для участия во Всероссийском экологическом молодежном форуме “Экосистема. Заповедный край”.

Ранее сайт KP.RU писал, что журналисты заметили у Владимира Путина новые часы. На опубликованном снимке главы государства можно было увидеть песочные часы, стоявшие на столе.