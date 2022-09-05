Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика5 сентября 2022 13:57

Песков заявил, что Боррель обнуляет себя как дипломат, назвав Россию "фашистским государством"

Представитель Кремля отметил, что после таких слов, суждения главы европейской дипломатии о России не могут иметь релевантный характер
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков заявил, что Боррель обнуляет себя как дипломат, назвав Россию "фашистским государством"

Песков заявил, что Боррель обнуляет себя как дипломат, назвав Россию "фашистским государством"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который ранее назвал Россию «фашистским государством», полностью обнуляет себя как дипломат подобными словами.

Представитель Кремля отметил, что после слов Борреля о том, что Россия является «фашистским государством», его суждения о нашей стране не могут иметь релевантный характер.

«Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат. Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер», - заявил пресс-секретарь российского президента

Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Петер Стано, тем временем прокомментировал выступление Барреля на межпарламентской конференции Европарламента в Праге, заявив, что глава внешнеполитической службы ЕС не называл Россию «фашистским государством и фашистским режимом». По его словам, это была ошибка перевода.