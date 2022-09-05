Песков заявил, что Боррель обнуляет себя как дипломат, назвав Россию "фашистским государством" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который ранее назвал Россию «фашистским государством», полностью обнуляет себя как дипломат подобными словами.

Представитель Кремля отметил, что после слов Борреля о том, что Россия является «фашистским государством», его суждения о нашей стране не могут иметь релевантный характер.

«Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат. Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер», - заявил пресс-секретарь российского президента

Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Петер Стано, тем временем прокомментировал выступление Барреля на межпарламентской конференции Европарламента в Праге, заявив, что глава внешнеполитической службы ЕС не называл Россию «фашистским государством и фашистским режимом». По его словам, это была ошибка перевода.