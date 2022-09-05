Глава партии "Альтернатива для Германии" призвал власти страны отказаться от поставок Украине танков Leopard 2 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставки немецких танков Leopard 2 Киеву приведут к эскалации конфликта на Украине, а также к усилению экономической войны, об этом заявил сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.

“Германии не следует поставлять Украине боевые танки. Поставка этого наступательного вооружения втянет Германию в войну еще глубже. Это также вызовет усиление экономической войны. Канцлер Шольц должен, наконец, набраться мужества и выступить за деэскалацию и мирное решение. Для этого ему срочно требуется посадить на цепь своего министра иностранных дел, разжигающего войну", - подчеркнул Крупалла.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 сентября 2022 года можно прочитать здесь.