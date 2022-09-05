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Общество5 сентября 2022 15:07

В Ростове-на-Дону снесут три аварийных дома

Собственники жилья и помещений получат уведомления в первой декаде сентября
Ангелина СКИБА
В Ростове-на-Дону снесут три аварийных дома

В Ростове-на-Дону снесут три аварийных дома

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону три дома признали аварийными, теперь землю под ними должны изъять власти города. Об этом свидетесльвуют документы , опубликованные на сайте городской администрации, сообщает RostovGazeta.

Речь идет об адресах в Кировском, Ленинском и Ворошиловском районах. Собственникам жилья должны разослать уведомления в течение первой декады сентября текущего года.

Первое здание 1958 года постройки расположено на улице Башкирской. Этот объект имеет три этажа, его площадь составляет более 2,7 тысячи кв. метров. Уведомления получат 53 собственника квартир и 4 владельца нежилых помещений.

Второе здание под снос - на улице Тургеневской. Это дом в 1917 года площадью 902 кв. метра. Сейчас там проживают 7 собственников.

Последнее в списке - здание на Станиславского. Постройка с участком занимают 543 кв. метра, там остались всего 2 квартиры.