Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика5 сентября 2022 15:09

Бывший солдат ВС Украины рассказал, как националисты избивали сослуживцев

Об этом РИА Новости рассказал контрактник Владимир Тесленко
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Бывший солдат ВС Украины рассказал, как националисты избивали сослуживцев

Бывший солдат ВС Украины рассказал, как националисты избивали сослуживцев

Фото: REUTERS

Командиры и старослужащие-националисты ВСУ избивали сослуживцев, которых считали недостаточно "патриотичными", рассказал РИА Новости контрактник Владимир Тесленко, отказавшийся воевать против России. Мужчина был отпущен в Харьковской области после проверки.

“Тех, которые служили с 14-го года …, они там были почти ярые патриоты. Тех молодых парней, как я, они ненавидели. Я пошел туда из-за денег, потому что не было реальной работы тогда… Они нас презирали, угнетали и тому подобное. Говорили - вы тут из-за бабла, мы тут патриоты, что вы тут делаете, вам тут не место… Увольняйтесь, нет, мы вас будем удавливать так, что вы сами уволитесь", - рассказал агентству бывший контрактник.

Также он добавил, что молодые военные получали угрозы и от командиров.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 сентября 2022 года можно прочитать здесь.