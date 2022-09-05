Бывший солдат ВС Украины рассказал, как националисты избивали сослуживцев Фото: REUTERS

Командиры и старослужащие-националисты ВСУ избивали сослуживцев, которых считали недостаточно "патриотичными", рассказал РИА Новости контрактник Владимир Тесленко, отказавшийся воевать против России. Мужчина был отпущен в Харьковской области после проверки.

“Тех, которые служили с 14-го года …, они там были почти ярые патриоты. Тех молодых парней, как я, они ненавидели. Я пошел туда из-за денег, потому что не было реальной работы тогда… Они нас презирали, угнетали и тому подобное. Говорили - вы тут из-за бабла, мы тут патриоты, что вы тут делаете, вам тут не место… Увольняйтесь, нет, мы вас будем удавливать так, что вы сами уволитесь", - рассказал агентству бывший контрактник.

Также он добавил, что молодые военные получали угрозы и от командиров.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 сентября 2022 года можно прочитать здесь.