Центробанк России заявил о готовности легализовать трансграничные операции в криптовалютах Фото: Shutterstock

Банк России выступает против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри страны, обсуждаются только трансграничные операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

"Банк России сейчас прорабатывает этот вопрос с Минфином и Минэком. При этом важно подчеркнуть, что речь не идет о легализации криптовалюты как платежного средства на территории РФ, а также легализации криптобирж и криптообменников внутри России", - прокомментировали слова Моисеева в пресс-службе регулятора.

Напомним, сегодня замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что ЦБ РФ и Минфин пришли к пониманию, что в текущих условиях государству не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте.

Также ранее сайт KP.RU писал, что законопроект о регулировании криптовалют может быть внесен в Госдуму России уже осенью 2022 года. Но пока ЦБ выступает против легализации майнинга и криптовалют.