ВСУ нанесли удар по специальному корпусу Запорожской АЭС Фото: REUTERS

ВСУ обстреляли сегодня, 5 сентября, спецкорпус Запорожской АЭС, в результате была повреждена емкость с водой вблизи второго энергоблока станции. Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара, где находится Запорожская АЭС.

"Зафиксированы артиллерийские удары в следующих местах: спецкорпус АЭС, коммуникационное перекрытие правее спецкорпуса, бетонное ограждение. Повреждена емкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока. Пострадавших нет", - уточняется в сообщении в Телеграм-канале пресс-службы ВГА.

Также отмечается, что сейчас угрозы технологическому процессу нет. Сотрудники экстренных служб проводят на территории АЭС работы, направленные на ликвидацию последствий обстрела.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 сентября 2022 года можно прочитать здесь.