Путин поручил обеспечить гарантии желающим пойти добровольцами на спецоперацию на Украине Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, которые желают добровольно участвовать с спецоперации на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Как рассказал пресс-секретарь президента России, Владимир Путин встретился в Петропавловске-Камчатском с одним из сотрудников регионального управления МЧС России, который обратился к главе государства с личной просьбой. Он рассказал, что попросил военкомате записать его в добровольцы для участия в специальной военной операции.

«При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО. Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто», – сообщил пресс-секретарь президента.