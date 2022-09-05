Руководство “Первого канала” планирует заменить новую ведущую “Голос 60+” Ларису Гузееву

Лариса Гузеева, фото: Первый канал

Продюсер Владимир Гинзбург рассказал журналистам, что Лариса Гузеева может покинуть шоу "Голос 60+". Руководство “Первого канала” уже подыскивает ей подходящую замену. Причина этого решения состоит в том, что поклонники раскритиковали телеведущую после выхода шоу в эфир, сообщает сайт solenka.info.

По мнению продюсера, “Первый канал” сделал большую ошибку, когда решил сменить ведущего. Дмитрий Нагиев отлично справлялся со своей работой, зрителям нравилась его харизма и чувство юмора. Лариса Гузеева никогда не сможет стать его достойной заменой и смотрится крайне бледно на его фоне, выразил свое мнение Гинзбург.

Ранее сайт KP.RU писал, что Лариса Гузеева стала ведущей шоу “Голос. 60+”. Она сменила в этой роли Дмитрия Нагиева.

Также ранее Лариса Гузеева рассказала о пополнении в семье.