Глава МВД Британии Пател сообщила, что уйдет в отставку из-за нежелания работать в правительстве Трасс

Лиз Трасс Фото: REUTERS

Глава МВД Британии Прити Пател объявила сегодня, 5 сентября, о своей отставке в преддверии формирования нового правительства во главе с Лиз Трасс.

"Я поздравляю Лиз Трасс с избранием в качестве нашего нового лидера, я буду оказывать ей поддержку на ее посту премьер-министра. Я продолжу служить своей стране и избирательному округу Уитем (на востоке Англии - прим. ред.) в качестве депутата (в Британии высокопоставленные члены правительства являются парламентариями - прим. ред.) после того, как Лиз формально вступит в должность и назначит нового главу МВД", - отметила Пател в письме на имя уходящего премьер-министра Бориса Джонсона.

Ранее сайт KP.RU сообщил, что Лиз Трасс стала новым премьером Британии. Она стала третьей женщиной премьер-министром Великобритании после Маргарет Тетчер и Терезы Май.

Также KP.RU подобрал самые яркие высказывания Лиз Трасс, характеризующие ее отношение к России, личность и экономические воззрения.