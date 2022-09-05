Талибы* сообщили о начале расследования обстоятельств взрыва у посольства России в Кабуле Фото: REUTERS

Профильные службы, сформированные захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан"* , начали расследование обстоятельств взрыва, прогремевшего сегодня, 5 сентября, возле консульского отдела российского посольства в афганской столице. Об этом в соцсетях сообщил замминистра культуры и информации во временном кабмине талибов* Забихулла Муджахид .

"Сегодня в 7-м районе Кабула силовики убили человека, который хотел пронести взрывчатые вещества. В ходе инцидента случился взрыв, в результате которого многие наши соотечественники погибли и получили ранения. Район взрыва в настоящее время контролируется и изучается (профильными службами - прим. ред.), начато расследование", - сообщил Муджахид.

Как сообщали ранее в понедельник в МИД России, в 10:50 по кабульскому времени недалеко от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли двое сотрудников российской дипмиссии.

При этом Кремль осудил теракт в Кабуле, где погибли два сотрудника Министерства иностранных дел России, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

*Талбан - запрещенная на территории России террористическая организация