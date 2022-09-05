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Здоровье5 сентября 2022 18:06

Врач Гавашели предупредила, что постоянное чувство голода может быть признаком сахарного диабета

Эксперт напомнила, что за насыщение отвечает гормон лептин, который мог "выйти из строя"
София ГОНЧАРОВА
Врач Гавашели предупредила, что постоянное чувство голода может быть признаком сахарного диабета

Врач Гавашели предупредила, что постоянное чувство голода может быть признаком сахарного диабета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперт по правильному питанию, косметолог Лия Гавашели предупредила россиян, что постоянное чувство голода может быть признаком сахарного диабета, гастрита, язвы желудка и других опасных болезней.

Она пояснила, что если чувство голода появляется вскоре после приема пищи или не проходит вовсе, то это может говорить о наличии у человека проблем с желудком или свидетельствовать о нарушении гормонального фона. Об этом пишет Lenta.ru.

- Одна из причин постоянного голода - гормон лептин, который "вышел из строя". Именно он влияет на центр насыщения, - объяснила врач.

Также специалист по питанию рассказала, что в таком случае клетки постоянно остаются "голодными", поскольку глюкоза не может попасть внутрь нее из-за нечувствительности рецептора. С подобным состоянием сталкиваются пациенты с диабетом второго типа.

Накануне ФАН писал, что врач Александр Мясников порекомендовал россиянам избавиться от привычки употреблять сладкое. Он уверен в том, что именно десерты больше других продуктов ускоряют старение.

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