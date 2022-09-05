Врач Гавашели предупредила, что постоянное чувство голода может быть признаком сахарного диабета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперт по правильному питанию, косметолог Лия Гавашели предупредила россиян, что постоянное чувство голода может быть признаком сахарного диабета, гастрита, язвы желудка и других опасных болезней.

Она пояснила, что если чувство голода появляется вскоре после приема пищи или не проходит вовсе, то это может говорить о наличии у человека проблем с желудком или свидетельствовать о нарушении гормонального фона. Об этом пишет Lenta.ru.

- Одна из причин постоянного голода - гормон лептин, который "вышел из строя". Именно он влияет на центр насыщения, - объяснила врач.

Также специалист по питанию рассказала, что в таком случае клетки постоянно остаются "голодными", поскольку глюкоза не может попасть внутрь нее из-за нечувствительности рецептора. С подобным состоянием сталкиваются пациенты с диабетом второго типа.

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