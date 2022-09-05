Россия вышла из соглашения об облегченном посещении Курил японцами - бывшими жителями островов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами, которые являются жителями этих островов, а также договора о процедуре взаимных поездок. Соответствующее распоряжение российского правительства опубликовано сегодня, 5 сентября, на официальном портале правовой информации.

"Прекратить действие Соглашения в форме обмена письмами между министром иностранных дел СССР и министром иностранных дел Японии о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 года и Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами - бывшими жителями островов и членами их семей (в форме обмена нотами) от 2 сентября 1999 года", - отмечается в тексте документа.

Ранее сайт KP.RU писал, что Япония ввела санкции против еще 20 россиян и двух организаций. В частности, под санкции попали братья Ротенберги, Геннадий Тимченко и Алишер Усманов.

Также ранее МИД России заявил об отказе продолжать переговоры по мирному договору с Японией в ответ на недружественные шаги Токио и введение им антироссийских санкций. Это решение российская сторона обосновала невозможностью в нынешних условиях “обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны”. Кроме того, было принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на Курильские острова, а также о выходе России из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.