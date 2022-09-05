Депутат Госдумы Делягин призвал регулировать оборот криптовалют в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Зампред комитета Государственно думы РФ по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин считает, что признание наличие трансграничных переводов в криптовалютах дает возможность регулировать эту сферу.

Депутат ГД также отметил, что в России нужен жесткий контроль криптовалютам. Об этом он рассказала в беседе с изданием Lenta.ru.

- Данное решение констатирует тот факт, который мы сейчас имеем, - огромный объем трансграничных операций в криптовалютах. Мы можем попытаться это запретить, но, к сожалению, технических средств для запрета у нас нет. Поэтому мы можем либо говорить, что это запрещено и закрывать на это глаза, либо это как-то регулировать, - пояснил Делягин.

Также он добавил, что расчеты в криптовалютах - это реальность, и признание данного вида деятельности позволит вводить жесткие ограничительные меры.

- Это победа Минфина. ... Считаю, что пытаться запретить криптовалюты - это значит пытаться запретить целый сектор технологий и лишить себя возможности его развивать. Но регулировать его надо весьма жестко, - отметил эксперт.

Ранее ФАН писал, что позитивная динамика у криптовалют в июле не должна вселять излишний оптимизм. В настоящий момент биткоин торгуется на 66% ниже своих максимумов, заявлял старший аналитик компании Esperio Антон Быков. Он также указал, что глобальный нисходящий тренд сохраняет свою силу.

Тем временем, что касается стоимости биткоина, то уже к концу 2022 года она может достигнуть 35 тысяч долларов, эфириума - 3 тысячи долларов, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Однако, по их мнению, почвы для оптимистичных ожиданий, а тем более для рекордов фактически нет.