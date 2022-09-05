Под Авдеевкой уничтожили колонну техники со снарядами для украинской армии Фото: REUTERS

Колонна техники ВСУ, состоявшая из как минимум 10 машин, перевозивших боекомплекты для украинской артиллерии, была уничтожена в прошедшую субботу на трассе под Авдеевкой, сообщил РИА Новости один из командиров народной милиции ДНР.

"Благодаря слаженным действиям разведки, корректировщиков и артиллеристов у нас получилось выследить и уничтожить существенное количество техники и боеприпасов противника на Авдеевском направлении. Все было сделано четко и оперативно. Колонна боевиков киевского режима, подвозившая снаряды для артиллерии, обстреливающей Донецк, была полностью ликвидирована", - уточнил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 сентября 2022 года можно прочитать здесь.