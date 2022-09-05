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Политика5 сентября 2022 18:30

Под Авдеевкой уничтожили колонну техники со снарядами для украинской армии

Было ликвидировано минимум 10 машин
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Под Авдеевкой уничтожили колонну техники со снарядами для украинской армии

Под Авдеевкой уничтожили колонну техники со снарядами для украинской армии

Фото: REUTERS

Колонна техники ВСУ, состоявшая из как минимум 10 машин, перевозивших боекомплекты для украинской артиллерии, была уничтожена в прошедшую субботу на трассе под Авдеевкой, сообщил РИА Новости один из командиров народной милиции ДНР.

"Благодаря слаженным действиям разведки, корректировщиков и артиллеристов у нас получилось выследить и уничтожить существенное количество техники и боеприпасов противника на Авдеевском направлении. Все было сделано четко и оперативно. Колонна боевиков киевского режима, подвозившая снаряды для артиллерии, обстреливающей Донецк, была полностью ликвидирована", - уточнил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 сентября 2022 года можно прочитать здесь.