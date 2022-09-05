Врач предупредила о вредном для детей и беременных женщин продукте Фото: Михаил ФРОЛОВ

Грибы пользуются популярностью россиян, поскольку являются хорошим дополнением к любому рациону. Кроме того, этот продукт богат полезными витаминами и микроэлементами. Однако существуют категории людей, которым следует воздержаться от употребления грибов в пищу.

По словам гастроэнтеролога Центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" Натальи Стуковой, грибы являются вредным продуктом для беременных женщин и детей младше 10 лет. Об этом она рассказала в беседе с изданием Lenta.ru.

- Противопоказано употреблять грибы людям с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения: поджелудочной железы, печени, желудка, тонкого кишечника. И нужно минимизировать их употребление в стадии ремиссии, - отметила врач.

Стукова также добавила, что есть грибы противопоказано данным категориям людей из-за их состава. Все дело в том, что большая часть гриба состоит из непитательных углеводов, структурных полисахаридов, которые не перевариваются и не всасываются в кишечнике.

Ране ФАН писал, что грибы считаются тяжелой пищей, поэтому их нужно употреблять с богатыми клетчаткой продуктами, считает врач-диетолог Михаил Гинзбург. Собранный в лесу урожай лучше всего есть вместе с гречкой, овощами или грубым хлебом. В таком случае снижается нагрузка на желудочно-кишечный тракт, а пищеварение улучшается.

До этого телеканал "360" сообщал о том, чем могут быть опасны лесные грибы. Как объяснил главный диетолог краснодарского Минздрава Лейла Кадырова, часто люди собирают грибы вдоль дорог. А гриб представляет из себя по сути дела губку. Эта губка имеет свойство накапливать в себе всю ту вредную таблицу Менделеева, которая содержится в выхлопных газах.