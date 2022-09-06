В Европарламенте заявили, что энергокризис сделал жизнь в ЕС дороже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ЕС все чаще звучат опасения из-за ситуации с энергоносителями. Чешский европарламентарий Томаш Здеховский обратил внимание на рост цен и, как следствие, подорожание стоимости проживания в ЕС.

Парламентарий подчеркивает, что кризис усугубляется. Это подтверждают цифры: на немецкой бирже стоимость поставки энергоносителей увеличилась на 340% - до 650 евро за МВт⋅ч. В Нидерландах ситуация тоже критичная – прирост составил 200% - до 280 евро за МВт⋅ч.

Здеховский отмечает, что только скорректированные действия помогут европейцам «коренным образом смягчить скачки цен». Например, уже было озвучено предложение сократить потребление энергии в ЕС на 15%.

Во время своего выступления парламентарий задался вопросов, на какие еще шаги стоит пойти, чтобы снизить стоимость жизни в Евросоюзе и минимизировать последствия кризиса.

Помимо этого, он напомнил, что есть альтернатива – использование невозобновляемых источников энергии, что тоже поможет частично компенсировать растущие цены, сообщает Rt.

Тем временем, отказ от российского газа обернется остановкой промышленности в странах Евросоюза. Таким прогнозом поделился российский министр энергетики Николай Шульгинов в рамках Восточного экономического форума. Остановка может коснуться химической, а также газовой генерации, сообщает газета "Известия".

А экономисты сходятся во мнении, что Европа угодила в капкан своей бездумной энергетической политики, и нет шансов, что скоро из него выберется, передает "Свободная пресса".