Песков подтвердил отсутствие планов Путина говорить о мобилизации на ВЭФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе пленарной сессии с участием президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) не будет разговора о мобилизации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По мобилизации я тут, честно говоря, испытываю трудности с пониманием, почему вы задаете эти вопросы. Никто об этом нигде не говорит, я этого нигде не видел и не слышал», - заявил официальный представитель Кремля во вторник, 6 сентября, в интервью ТАСС, комментируя вопрос о том, не будет ли объявлено на сессии ВЭФ с участием российского лидера о мобилизации

Напомним, Путин выступит с речью на ВЭФ в следующую среду, 7 сентября. Ранее официальный представитель Кремля рассказал, что в своем выступлении на Восточном экономическом форуме российский президент даст оценку развитию экономики России на данном этапе, а также сделает особый акцент на развитии Дальнего Востока.