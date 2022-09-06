Глава Минздрава Мурашко заявил о рекордно низкой младенческой смертности в России

Михаил Мурашко выступил с громким заявлением о снижении младенческой смертности в РФ Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС.

Показатель младенческой смертности в России находится на рекордно низком уровне в последние годы. С соответствующим заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Наши общие усилия не могли не отразиться на показателе младенческой смертности, который является интегративным показателем, характеризующим состояние системы здравоохранения в целом. Этот показатель в Российской Федерации является рекордно низким в последние годы",- рассказал федеральный министр в ходе Съезда детских врачей Московской области.

По словам Мурашко, снижение показателей младенческой смертности в РФ - это то, чем можно гордиться.

Ранее о крайне низкой младенческой смертности в РФ сообщил и бывший премьер-министр страны, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, снижение данного показателя напрямую связано с эффективной деятельностью правительства РФ и слаженной работой медицинской системы страны.