"Газпром" будет принимать оплату за газ от Китая в рублях и юанях

В "Газпроме" раскрыли, как Китай теперь будет расплачиваться за поставки российского газа Фото: REUTERS

"Газпром" перейдет на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай, сообщили в пресс-службе российского газового концерна.

Как сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на главу "Газпрома" Алексея Миллера, новый механизм расчетов за поставки газа в Китай должен придать импульс развитию экономикам обеих стран.

Миллер уточнил, что новый механизм оплаты Китаем поставок газа из РФ - "это взаимовыгодное, своевременное, надежное и практичное решение".

Ранее Россия решила принимать платежи за энергоресурсы от недружественных РФ стран исключительно в рублях. Большая часть западных чиновников и бизнесменов наотрез отказались переходить на данную схему оплаты поставок российского газа (в том числе, мотивируя свою позицию нежеланием даже косвенно нарушать санкции против РФ).

В результате РФ может приостановить или прекратить поставки топлива в те страны, которые откажутся перейти на новую систему оплаты. В ЕС уже заявляют о том, что данная ситуация может привести к масштабному энергетическому кризису (без газа предстоящей зимой могут остаться жители сразу нескольких европейских государств).