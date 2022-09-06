Бирюков: В столице завершается благоустройство дворов

Московские дворы становятся еще уютнее и красивее. Во многих из них сейчас завершается традиционное летнее благоустройство. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, в этом году по заявкам горожан наводят порядок в более чем 2,5 тысячах дворов.

«Работы находятся на финальной стадии и будут завершены в сентябре», - отметил заммэра.

По его словам, во время озеленения затем высадят газоны и клумбы. А чуть позже - деревья и кустарники. Ранее все столичные дворы - их насчитывается более 24 тысяч - обновили по разработанным стандартам. Сюда входит оснащение всем необходимым для отдыха и спорта, качественное освещение, благоустройство.

КОНКРЕТНО

Все проекты благоустройства составлялись с учетом пожеланий москвичей. Из них самыми популярными были такие:

- высадить побольше зелени;

- поставить дополнительные фонари и новые скамейки;

- обустроить детские и спортивные площадки.

Кроме того, во дворах:

- заменили асфальтовое покрытие дорожек и проездов;

- сделали удобные парковки;

- обновили игровые комплексы и спортплощадки;

- подключили светильники и уличные торшеры с энергосберегающими лампами;

- поставили уличные качели и беседки там, где это возможно.