Еврокомиссия предлагает два варианта ограничения цен на российский газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия предлагает странам - членам Европейского союза два варианта создания потолка цен на российский газ. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на соответствующий документ.

Как передает издание, первый вариант предлагает введение максимального предела цен на весь импортируемый российский газ или же учреждение единого покупателя голубого топлива из России, который в свою очередь будет вести переговоры о ценах. Брюссель полагает, что подобные действия помогут привести к риску наступления форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с «Газпромом», а также «возможной эскалации геополитической напряженности».

Второй вариант говорит о разделение стран Европейского союза на так называемые красную и зеленую зоны по степени риска перебоев с поставками газа. В красной зоне стоимость топлива могут быть ограничены, а в зеленой зоне цена будет оставаться на высоком уровне для облегчения потока газа в красную зону. Как отмечается в документе, такую меру реализовать сложно, поскольку она будет во многом зависеть от координации между государствами.

Напомним, накануне министры финансов стран «Большой семерки» объявили о своих планах ввести потолок цен на российскую нефть, для чего они собираются создать «широкую международную коалицию».