Депутат Госдумы Башанкаев назвал решение проблемы бюрократии в медицине

Бадма Башанкаев Фото: Андрей МИНАЕВ

В России сохраняется проблема бюрократии в медицине из-за того, что врачам приходится слишком много времени тратить на заполнение различных документов. Об этом заявил в беседе с корреспондентом KP.RU заместитель председателя Комитета по охране здоровья Государственной Думы России Бадма Башанкаев.

"Если вы были недавно на приеме у врача, 12 минут на прием терапевта, из них большую часть времени он что-то в компьютер забивает, очень много пишет. А на общение уходит 2-3 минуты. Он все время что-то пишет. Очень много бумажек, - аргументировал Башанкаев. - В стационаре тоже не менее большое количество бумаг. Это выписные эпикризы, осмотр, протоколы операций, врачебные комиссии, постоянно какие-то справки надо оформлять. Там море бумаг, которые отнимают много времени".

По его словам, Комитет по охране здоровья работает в направлении дебюрократизации медицины, проводя по этой теме "Круглые столы". И интересный пример борьбы с медицинской бюрократией подали медики из Владивостока, которые наняли работников, занимающихся исключительно заполнением различных документов. Тем самым врач получает больше времени для работы непосредственно с пациентом.

"Это в Америке называется клерк (medical clerk), координатор так называемый, который занимается этой бумажной работой, - уточнил депутат. - Меня почти 20 лет учили хирургии высококлассной. Моя основная польза для людей, она именно в приеме пациентов и в операционной, но не в писанине бумажной. Поэтому хочется пример наших коллег здесь показать всем. Это шикарный опыт".

По его словам, тут еще встает вопрос о финансировании. Ведь чтобы нанимать работников на внебюджетные деньги, необходимо иметь их достаточное количество.