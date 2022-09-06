«Честный знак» планирует маркировать электронные сигареты

Замдиректора центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов в открытой студии «Комсомольской правды» Фото: Андрей Минаев

Замдиректора центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов в открытой студии «Комсомольской правды» сообщил, что в планах промаркировать все электронные устройства для потребления никотина. Благодаря системе «Честный знак» станет возможным отслеживать некачественные и нелегальные устройства, опасные для здоровья. Инициативу поддерживает практически вся табачная индустрия.

«Там на самом деле абсолютно единый такой кворум и у производителей, и у импортеров, и у государственных органов – они все за то, чтобы маркировку внедрять. Потому что почему там на стики или сигареты распространяется одно законодательство, а на эти системы нет? Вот мы можем с вами зайти в любой магазин, там сигареты под закрытыми стеллажами, а эти просто как вот на любой вкус и цвет, и мы видим, что у некоторых там десятикратно или стократно превышены нормы содержания никотина, что реально вредно для здоровья, и мы понимаем, что эти разноцветные такие свисточки со вкусом, которые очень популярны у подростков, соответственно, для их организма это еще более вредно», - поясняет Юсупов.

По его словам, до маркировки сигарет и табачных изделий, оборот нелегальной продукции составлял более 15%, после внедрения в систему «Честный знак» этот процент сократился на четверть. Дополнительные доходы в бюджет только за счет маркировки составили несколько десятков миллиардов рублей.

«До этого считалось, что порядка там 30 компаний легальных, которые производят сигареты, так вот, выяснилось, что еще 24 мы нашли, которые были закрыты в итоге правоохранительными органами – это те, которые совсем вчерную работали. И еще 18 новых производителей обелилось. Там можно шутить о том, что маркировка привела к инвестиционному буму в табачной отрасли. И она ведет к такому буму во всех отраслях, где она внедряется», - уточнил замдиректора.

Система маркировки «Честный знак» – это двухмерные цифровые коды, которые позволяют зашифровать больше информации для отслеживания товара.

Сайт KP.RU писал, как взаимосвязаны между собой системы контроля качества товара и конечная цена продукта. Как выяснилось, цена маркированного продукта не сильно отличается от немаркированного, однако, дает определенную гарантию качества.