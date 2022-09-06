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Происшествия6 сентября 2022 12:44

Запорожские власти назвали взрыв около городской администрации Бердянска терактом

Уточняются данные о пострадавших
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Запорожские власти назвали взрыв около городской администрации Бердянска терактом

Запорожские власти назвали взрыв около городской администрации Бердянска терактом

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал прогремевший накануне взрыв в центре города Бердянска терактом.

«Произошедшее является терактом. Остальные обстоятельства, в том числе данные о пострадавших, уточняются», - заявил член главного совета администрации области.

Напомним, сегодня, 6 сентября, Рогов заявил, что в центральной части Бердянска недалеко от здания городской администрации прогремел взрыв. Член главного совета администрации области также сообщил, что на данный момент уточняются обстоятельства произошедшего.

«В Бердянске громко. В центральной части города прозвучал взрыв. Обстоятельства произошедшего уточняются», - заявил тогда Рогов.

Позже власти региона сообщили, что был взорван автомобиль, который принадлежал коменданту Бердянска, после чего произошла перестрелка, в результате которой по меньшей мере один человек оказался в больнице.