Запорожские власти назвали взрыв около городской администрации Бердянска терактом Фото: Дмитрий СТЕШИН

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал прогремевший накануне взрыв в центре города Бердянска терактом.

«Произошедшее является терактом. Остальные обстоятельства, в том числе данные о пострадавших, уточняются», - заявил член главного совета администрации области.

Напомним, сегодня, 6 сентября, Рогов заявил, что в центральной части Бердянска недалеко от здания городской администрации прогремел взрыв. Член главного совета администрации области также сообщил, что на данный момент уточняются обстоятельства произошедшего.

«В Бердянске громко. В центральной части города прозвучал взрыв. Обстоятельства произошедшего уточняются», - заявил тогда Рогов.

Позже власти региона сообщили, что был взорван автомобиль, который принадлежал коменданту Бердянска, после чего произошла перестрелка, в результате которой по меньшей мере один человек оказался в больнице.