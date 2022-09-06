Украинская бригада отказалась выполнять задачи и покидает позиции под Зайцево в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ во вторник, 6 сентября, заявили, что военные подразделений 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались выполнять свои боевые задачи и покидают позиции под поселком Зайцево в Донецкой Народной Республике в виду высоких потерь, а также прекращения ротации.

«Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево Донецкой Народной Республики личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции», - сказала официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В министерстве также заявили о том, что с воздуха были поражены пункты временного расположения подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад украинской армии, расположенные в районе Артемовска. В результате были убиты до 250 украинских военных, а также уничтожено свыше десяти единиц автомобильной и бронированной техники.