Замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко обвинили в хищении гуманитарной помощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агент Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Евгений Шевченко обвинил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко в хищении гуманитарной помощи, об этом сообщило издание “Страна”.

Проведенные в Запорожье проверки выявили, что из поставленных 240 тонн продуктовых наборов жителям было роздано немногим более 10% - 25 тонн.

“Остальные съели мыши”, - отметил Шевченко. По данным издания, общая сумма хищений достигла 322 миллиона гривен (около 8,7 млн долларов).

Ранее офис генпрокурора Украины заявил о хищении поставленных Западом машин неотложки для ВСУ, об этом писал сайт KP.RU.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 сентября 2022 года можно прочитать здесь.