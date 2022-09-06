«Единая Россия» организовала реабилитацию детей из ЛНР в московской клинике

Врачи Научно-практического центра детской психоневрологии Москвы при поддержке единороссов организовали реабилитацию для детей из ЛНР. Фото: ER.RU.

Дети из Луганской Народной Республики проходят восстановительный курс в московском Научно-практическом центре детской психоневрологии. Это единственное в России учреждение, где проводят комплексное лечение детей и подростков с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Помощь в организации реабилитации для ребят из Донбасса оказала партия «Единая Россия».

Инициатива создать программу помощи детям из освобожденных территорий в Луганске появилась в ходе совместного визита заместителя секретаря генсовета «Единой России», координатора работы комитета по поддержке женских инициатив Дарьи Лантратовой и директора центра Татьяны Батышевой. Врачи центра осмотрели в Луганске более 150 юных пациентов, в том числе детей из Дома ребенка, и выбрали тех, кто нуждается в срочной помощи. Сейчас в московской клинике проходят реабилитацию 11 детей из ЛНР в возрасте от 4 до 15 лет. Специалисты выявили у них психоневрологические патологии разной степени тяжести. С ребятами занимаются специалисты в области неврологи, психологи, массажисты, логопеды, дефектологи. Восстановительные процедуры займут три недели. Планируется, что в будущем реабилитацию в центре будут проходить и дети из Донецкой Народной Республики.

При содействии «Единой России» в Москву из Луганска на обучение приехали детские врачи. Они проходят интенсивный образовательный курс на базе Научно-практического центра. Луганские медики будут использовать опыт российских коллег для организации системы медицинской реабилитации в ЛНР. Помощь в организации такой службы окажет комитет «Единой России» по поддержке женских инициатив.

«Сейчас мы должны подготовить специалистов для реабилитационного центра для детей с неврологическими заболеваниями, который создадут в Луганске, - рассказала Татьяна Батышева. - Обучаем коллег самым современным методикам. Это по-настоящему важная школа - не теоретическая, а практическая. Мы помогаем организовать систему восстановительной медицины. В Луганске появился главный внештатный специалист по детской реабилитации. Нами уже разработан документ, который определяет маршрут движения пациентов. В нем же прописано, как на законодательном уровне будут организовывать реабилитацию детей».

В гуманитарной миссии «Единой России» в ЛНР и ДНР, а также на других освобожденных территориях участвуют более 400 волонтеров-медиков. Среди них – профессиональные врачи, которые являются депутатами партии разных уровней.

«Оказание медицинской помощи на Донбассе и других освобожденных территориях — одно из ключевых направлений гуманитарной миссии партии», - подчеркнула Дарья Лантратова.

Комитет «Единой России» по поддержке женских инициатив также оказывает поддержку родителям детей, нуждающихся в лечении. Единороссы передали таким семьям из ДНР запас медикаментов, необходимых для поддерживающей терапии. Члены комитета организовали поездку на реабилитацию в санатории Дагестана 11 детей из Донбасса. По словам Дарьи Лантратовой, юные пациенты отправятся на лечение в Россию в конце сентября.