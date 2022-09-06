Еврокомиссия утвердила полную остановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Еврокомиссии (ЕК) утвердили предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщила сегодня, 6 сентября, в ходе пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

"Граждане России не должны иметь легкого доступа в Евросоюз, и, конечно, быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом. Еврокомиссия сегодня приняла предложение полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией", - сказала она.

Также Юханссон добавила, что российские граждане столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в страны ЕС, станет более сложной процедура получения многократных виз.

Ранее сайт KP.RU писал, что Украина ввела визовый режим для россиян с 1 июля 2022 года.

Также ранее стало известно, что россияне не смогут подавать документы на получение визы в Грецию с 27 июня 2022 года.