Губернатор Сергей Цивилев: Более половины жителей Кузбасса регулярно занимаются спортом

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Больше половины жителей Кузбасса (52%) регулярно занимаются спортом: с физкультурой в регионе дружат около 1,3 млн человек. В области создано более 8 тысяч спортивных объектов. Из них свыше 4,5 тысяч – открытые спортивные площадки и велодорожки.

«Мы создаем все условия для того, чтобы жители Кузбасса могли заниматься всеми видами спорта, - рассказал губернатор Сергей Цивилев. - Строим спорткомплексы мирового уровня для проведения соревнований и тренировок. Спортивную инфраструктуру обязательно адаптируем для людей с ограниченными возможностями здоровья. Современные спортсооружения открываем не только в столицах агломераций, но и в сельских территориях. Это дает результаты - по итогам 2021 года Кузбасс занял лидирующие позиции в РФ по обеспеченности населения спортивной инфраструктурой».

Губернатор отметил, что по результатам первого полугодия 2022 года Кузбасс также опережает показатели, установленные Минспорта РФ. При плане в 68,5% обеспеченность кузбассовцев спортивными сооружениями составляет 69,4%.