В Еврокомиссии заявили, что приоритетом для выдачи шенгена россиянам должны быть гуманитарные цели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приоритетом выдачи шенгенских виз гражданам России должны стать гуманитарные причины, в последнюю очередь нужно рассматривать запросы виз для визитов с туристическими целями, заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Ильва Йохансон, представляя сегодня, 6 сентября, предложения Еврокомиссии об отмене соглашения по упрощенному визовому режиму Евросоюза с Россией.

Комиссар также пояснила, что после решения об отмене облегченного визового режима Еврокомиссия опубликует рекомендации по работе консульских служб ЕС в новых условиях.

“Приоритет следует отдавать тем запросам, которые должны быть обработаны быстро - гуманитарные визы, например. Выдача туристических виз не должна быть приоритетной", - подчеркнула Йохансон.

Ранее сайт KP.RU писал, что Еврокомиссия утвердила полную остановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.